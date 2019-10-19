【逃犯條例】涉毁旺角交通燈　南亞裔中六生保釋期間須住青少年中心 (14:28)

就讀中六的被告Reza Md. Nahyan（17歲）為孟加拉籍，其家人、同學和老師到庭旁聽。他被控一項刑事損壞，指稱他於今年10月13日於旺角登打士街近彌敦道交界損壞屬於運輸署的一支交通燈。

據悉，被告當日佩戴口罩和身穿白衣，下午6時許於旺角示威現場，以鐵通打破一支交通燈及零件，導致其失靈，過程由傳媒的高清片段拍攝到。被告事後被捕，警方搜屋時取走有關衣物。

被告獲准以3000元現金及其兄以3000元人事擔保外出，其間須入住協青社青少年中心居住，上學及離開學校均有人接送。被告亦須守宵禁令及不准離港。

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