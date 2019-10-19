【逃犯條例】沈旭暉：核心價值被破壞成深層次矛盾　市民非關注有無樓 (14:09)

他表示，香港正發生的事相信令不少人憂心，質疑是否單靠三萬警察便足以止暴制亂，又說若一個社會令一代人兩代人三代人都失去信心，就算社會表面上一切正常，「似北韓般生活又是否開心呢？」

他指出，近月來政府及親北京媒體將批評對象由本來所謂的反對派，變成批評教育制度、校董會、醫管局等，似乎全部都是犯錯對象，只有撐警才是政治正確的行為，質疑此舉是否真正意義上的「攬炒」。

他說，一直覺得2012年是香港乃至世界的分水嶺，「全面管治權」這套新管治哲學從此出現，香港人情緒明顯愈來愈低落，社會矛盾愈加尖銳，對立也代替溝通成為新香港常態。身分認同及捍衛核心價值問題漸漸由次要矛盾變成主要矛盾，他提問，「特區政府是否明白，這些才是深層次矛盾，我們所關注，而非有沒有樓」。

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