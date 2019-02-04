【逃犯條例】林鄭：警不會「特登」用暴力　政府不容忍違法暴力行為包括警察 (11:51)

被問及會否譴責警方使用暴力，林鄭月娥表示，需先調查事件，不能單憑一個畫面就下定論。她強調，特區政府不會容忍任何違法和暴力行為，包括警察，無論施暴者是甚麼背景、政治立場及身分，政府對任何暴力行為都會予以譴責。

她認為，市民應對香港法治有信心，指出法治不單只是拘捕及檢控，還包括守法，但近日所見有市民對法律「視如無物」，肆意襲擊不同政見的人及破壞商舖等，她希望社會大眾能對此等行為表示不能容忍。

本報日前委託中大傳播與民意調查中心，就《逃犯條例》修訂草案於10月8至14日做第五輪民意調查，有87.6%受訪市民認為應成立獨立調查委員會。（相關報道：禁蒙面止暴否 六成人：惹反效果 明報民調：暴力衝突 53%市民稱政府責任最大）林鄭月娥對此表示，愈來愈多聲音認為有全面調查的需要性，但她認為針對警務工作，應交由監警會處理，監警會正爭取今年年底前向她提交報告，希望市民給予更多時間，等待監警會對事件的看法及建議。

對於攝影記者協會代主席陳奕釗早前透露，曾被新聞處代表就統一發記者證「探口風」。林鄭月娥出席電台節目後見傳媒時澄清，港府沒任何意圖及計劃統一記者的登記及審核，強調言論自由是香港的核心價值，表明認同媒體有發揮「第四權」的功能。

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