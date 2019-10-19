【交通消息】港鐵所有車站投入服務　除機場快線今晚各線提早10時收車 (10:32)

•來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站

•九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停

•香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

•九龍站的市區預辦登機服務，由下午4時起暫停

由下午5時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處（地面層）協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件，有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

【08:22】港鐵表示，經審視復修工作進度，並與相關政府部門進行風險評估後，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動，車站的無障礙設施也可能受到嚴重破壞而暫停使用。

輕鐵

輕鐵各路線今天維持行駛，然而個別輕鐵車站設施及信號系統被破壞而需要較長的復修時間，輕鐵服務調整如下：

輕鐵路線705在天水圍區需改道行駛。

輕鐵路線751往天逸方向在坑尾村站開出後會改經天耀站。往友愛方向則維持正常路線。

751線在屯門區不停友愛站。

所有輕鐵路線將維持每15至20分鐘一班。

機場快線

機場快線現提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。