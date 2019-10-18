【逃犯條例】樹仁副校監胡懷中函師生：被控學生校方按假定無罪處理 (23:05)

樹仁大學學生會指出，早前去信校方，提出4點以支援被捕學生及參與社會運動的學生，包括維持寬鬆處理出席率之政策；持續保留所有課堂片段；保留因是次事件而被控告學生之學籍；及接納學生因是次事件而提出之休學申請。

胡懷中覆函師生指出，香港正值非常時期，他每日身處校園，「目睹大家堅持追求知識、關心社會，委實令人安慰」。他表明，學生遇到學務與學則的問題，校方會基於合乎情理的原則，在現存框架內彈性處理，讓學生的學習不受這些短期事件困擾及影響。

有建制派早前公開施壓，要求中學開除被捕中學生，現時多間大學均有學生被捕。胡懷中信中說，如有學生遭法律控訴，根據香港實行普通法奉行的無罪推定原則，即在法庭裁定前均假定無罪，學校會尊重法治精神，按此原則處理相關學則事宜。

信中又指出，在現行學則下，學生因特別事故需要休學，可向助理副校長申請，助理副校長會通盤考慮。另外，若學生因外界情況而未能到校上課，如遇到突發或交通情況，「本學期內一律不視作缺席論」。胡懷中又表示，在情況許可下，各學系課堂教學錄影會繼續上載到內聯網（Moodle）內，以輔助學生學習。

胡懷中在信末提醒：「育德立仁是創辦樹仁大學的初心，我們時刻在念。」

逃犯條例 相關報道：

中大吳傲雪：公開控訴警察性暴力後屢遭滋擾恐嚇

中六生涉插警頸提堂被拒保釋 身上及現場均無發現兇器

控罪書警員身分匿名 李桂華：警員有時也是受害者

陳同佳函林鄭要求協助安排赴台自首