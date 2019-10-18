【逃犯條例】私隱署求擴權處理起底　望取起底者資料自行檢控 (21:35)

私隱專員公署表示，截至今日（18日）中午，已接獲及主動發現2659宗涉及起底的個案。公署共82次去信涉事13個網上平台，要求移除共1632條違法連結，但至今仍有1020條連結（63%）未被移除。公署亦曾要求所有涉事平台提供上載起底帖文的網民登記資料或IP地址，但全部平台都無回覆。公署已將1297宗起底個案交予警方進一步跟進。

公署稱處理起底個案遇到的困難，包括香港網民毋須實名註冊社交網絡帳戶，令公署無法追尋上載違法帖文者；以及《私隱條例》無無明確條文賦予公署域外法權，處理非在香港境內運作的社交平台及網站等。

公署表示，要克服這些困難，需擴大公署權力，包括賦予公署明確權力就《私隱條例》下的刑事罪行進行全面調查和直接檢控；修訂保障範圍令香港設有聯繫方式的平台也受監管；公署可直接發出禁制性命令，飭令涉事平台移除及停止上載涉及起底的內容，並要求平台提供發布起底信息者的個人資料；與世界各地其他域外管轄區就個人資料私隱刑事罪行的調查工作，發展互助機制以合力偵查網絡起底行為等。

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