【逃犯條例】私隱署求擴權處理起底　望取起底者資料自行檢控 (21:35)

反修訂《逃犯條例》風波持續，示威者、警員以至傳媒都有被「起底」情况，特首林鄭月娥昨（17日）在《施政報告》答問會稱，當局願意檢視法律應付。據了解，政府正研究修訂《私隱條例》應對網上起底，冀在本屆政府任期內完成修訂。私隱專員公署回覆本報查詢表示，修例擴大公署權力的方向，包括賦權予公署自行檢控，以及讓公署直接發出禁制命令飭令網站移除涉起底內容和提供起底者資料等。
私隱專員公署表示，截至今日（18日）中午，已接獲及主動發現2659宗涉及起底的個案。公署共82次去信涉事13個網上平台，要求移除共1632條違法連結，但至今仍有1020條連結（63%）未被移除。公署亦曾要求所有涉事平台提供上載起底帖文的網民登記資料或IP地址，但全部平台都無回覆。公署已將1297宗起底個案交予警方進一步跟進。
公署稱處理起底個案遇到的困難，包括香港網民毋須實名註冊社交網絡帳戶，令公署無法追尋上載違法帖文者；以及《私隱條例》無無明確條文賦予公署域外法權，處理非在香港境內運作的社交平台及網站等。
公署表示，要克服這些困難，需擴大公署權力，包括賦予公署明確權力就《私隱條例》下的刑事罪行進行全面調查和直接檢控；修訂保障範圍令香港設有聯繫方式的平台也受監管；公署可直接發出禁制性命令，飭令涉事平台移除及停止上載涉及起底的內容，並要求平台提供發布起底信息者的個人資料；與世界各地其他域外管轄區就個人資料私隱刑事罪行的調查工作，發展互助機制以合力偵查網絡起底行為等。
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