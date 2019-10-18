【逃犯條例】中大吳傲雪：公開控訴警察性暴力後屢遭滋擾恐嚇 (20:30)

對於警方再稱若有人不滿警方行動或拘捕過程，應「挺身而出」投訴及提供資料，Sonia強調自己不信任投訴警察課及監警會，原因包括「自己人查自己人」及過往數據顯示只有少數投訴成立，她強調不會與兩者合作。但Sonia表示仍會投訴，包括但不限於以中大學生身分，去信作為中大校監的特首林鄭月娥直接陳情，要求成立獨立調查委員會。

中大校長段崇智今日發公開信，表示「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」，Sonia認為公開信「不完美，可接受，要改善」。她覺得段崇智有用心體會學生感受，但反問若有片段證明警方濫權、有警暴情況，他會否即時出信譴責。

Sonia認同段崇智於公開信中所說，「大學必須負起尋求真相及公道的責任，讓公義得以彰顯」。她說，這不限於中大，所有大專院校、教育工作者、中小學都應如此。

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