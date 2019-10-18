港聞

【各區人鏈】市民戴上各式面具　女生扮新民主女神 (21:04)

網民今（18日）在各區發起「和你拖」活動。

【21:04】尖沙嘴人鏈散去，邊走邊高呼「星期日尖嘴見」。

【21:00】港鐵金鐘站近太古商場出口約10名防暴警員在站內戒備，部分人持盾或持雷明登長槍。

【20:53】尖沙嘴人鏈中，本身就讀藝術的石像（化名）以新民主女神像造型現身，她說，已是第三次以此打扮現身，過去多在灣仔行人天橋。被問到為何要以此打扮現身，「仲諗住話，我本身就係生成咁」，她說，因看到真正的新民主女神像很重，搬上搬落不方便，故自己打扮更方便，可作象徵。她說，有人叫口號或會嚇怕途人，反而打扮成石像有不少遊客和小朋友會與她傾談。

石像手持旗幟，全身塗白、更戴上全白隱形眼鏡，她坦言很辛苦，每次都要準備逾一小時，「但都要做，辛苦就唔做，咁香港人就唔會出嚟」。她覺得新民主女神是「代表香港人的一個石像，每個石像都有自己背後的意義」。

【20:19】記者由西區德輔道中乘電車到中環一帶，沿途見到不少市民築起人鏈，人鏈由香港大學站對開的德輔道西，斷斷續續延伸至中環站外雪廠街一帶，不時高呼「五大訴求、缺一不可」

【20:11】旺角彌敦道站滿人，市民帶上各種造型的面具，如V煞、連豬、Pepe等在反修例運動中受歡迎的卡通。

大學生Pepe（化名）和Winnie the Pooh（化名）在口罩貼上印有不同人物的紙，製成數十個面具到現場派發，包括律政司長鄭若驊、特首林鄭月娥等造型。反修例運動已延續4個月，Pepe說，若不再站出來，會令政府以為沒有人再關注事件，故只要有活動，她都會盡量出席。就前日（16日）公布的《施政報告》，Pepe認為林鄭月娥根本不了解年輕人想要什麼，「只聽從上頭指示」；她知道香港到2047年或也會頓失自由，但不想這麼快到這天，故會繼續站出來。

【19:46】德輔道西電車路有40至50人築起人鏈，部分是來自是在香港大學參與「反警報集會」的中學生。參加者載上不同造型的面具例如V煞及小熊維尼等。

【19:24】約10名警員進入旺角站，有警員更持有可發射橡膠子彈的雷明登槍。有戴口罩穿黑衣市民被截查，一名被截查男子應警察要求脫下口罩，其後獲放行。記者上前了解時，警員以要保障被截查男子私隱為名，不讓記者走近，男子見有記者亦特意脫下口罩讓記者拍攝。男子稱，當時欲在站內舉手機拍下警察，突被截查及搜袋，警員發現其背包內只有羽毛球後予放行。

有警察指本報記者手持的iPhone，能夠拍到距離約兩米外男子手上的身分證資料。

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