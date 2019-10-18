舊制員工不滿未獲加薪8%　醫管局提出轉新制選項 (20:17)

醫管局今年3月與支援職系員工達成共識，為約2.5萬名新入職及現職支援職系員工劃一加薪8%，但約3000名涉及10多種職位的舊制員工無薪酬調整。醫管局早前委託顧問公司研究，並於今日向工會解釋報告建議，包括指出醫管局支援職系人員流失時補充速度慢，建議改善行政架構；並建議為長期服務的同事增加資深和一級人員職位。

該會副主席馮權國在會上要求為舊制員工同樣加薪8%，但醫管局代表稱，舊制員工的薪酬架構與公務員掛鈎，無法隨意調整，因此提出讓舊制員工轉至新制的選項；局方又提出無論同事選擇轉新制與否，舊制員工可由劃一14日年假，增至做滿10年獲21日年假，與新制同事看齊，又承諾會盡快落實。

但馮權國以健康服務助理（HCA）為例，若由舊制轉新制，每月僅加薪約60元，與加薪8%的期望有落差而感失望。他相信不會有很多員工有興趣轉新制，工會未來一至兩星期會先問卷諮詢會員意見，看是否接受局方建議並決定後續行動。

醫管局消息人士指出，實質轉制時的薪酬加幅仍有待商討，局方亦期望最後加幅在合理範圍內。消息人士續指出，若員工轉至新制，日後為他們調整薪酬上就會有彈性。

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