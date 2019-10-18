【石棺藏屍案】潛逃後向友借錢　首被告稱：喺香港啪咗個人 (19:35)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

案發時任職黃金商場電子用品店員的唐景成下午作供。唐於2014年佔領運動時認識首被告，其後再認識第二、三被告，3人曾光顧其店。

首被告於2015年中旬向唐景成購入監聽器材，聲稱安裝在辦公室內監控員工，「睇吓邊個係二五仔」；又在2016年2月來電詢問何處購買哥羅芳。

3月10日，3人準備潛逃台灣前，在唐的商舖借用影印機列印「入台證」。唐憶述，首被告抵台後曾致電唐借款數千元，該通話中聽到次被告說用水泥埋屍、「風炮都搞唔掂」，第三被告說「用咗好多空氣清新劑及香水」等對話。唐問首被告為何借錢，獲回覆「喺香港啪咗個人」，唐理解是首被告「殺咗個人」。

3月底，首被告再度來電向唐借錢，唐亦拒絕。其後，唐收到警方失蹤人口組電話，認為事件有問題，遂報警求助。聆訊於下周一繼續。

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