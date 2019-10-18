同性婚姻司法覆核　申請人MK敗訴　高院：社會對同性婚姻仍存分歧 (19:20)

法官周家明在判辭指出，雖然現時有26個司法管轄區容許同性婚姻，有16個容許民事結合或註冊伴侶關係；相比之下，香港社會對同性婚姻或民事結合等方式，仍存在強烈的民意分歧。

周官稱，《基本法》第37條指出「香港居民的婚姻自由和自願生育的權利受法律保護」，其中「婚姻」兩字明顯只有異性婚姻的意思，並不如MK所述，亦包括同性婚姻。周官指，《基本法》於1990年發布及1997年生效，而荷蘭於2001年成為全球首個承認同性婚姻的國家，可見《基本法》的起草原意並不承認同性婚姻。

周官續指，如果法庭對條例中的「婚姻」二字提出新的詮釋，將同性婚姻包括在內，效果等同引入一項新的政策，將對法律、社會、經濟層面帶來深遠影響。

周官亦強調，法庭不會就社會、道德及宗教議題發表意見，本案只考慮嚴謹的法律原則。惟周官同時稱，法庭認為政府須就相關事項作全面檢討，否則相關法例及政策，可能被指歧視而受到挑戰，有機會浪費許多時間及成本。

立法會議員梁美芬歡迎判決，指判決捍衛香港社會的傳統家庭價值觀及一夫一妻的婚姻制度，這是香港社會主流的婚姻觀念，若MK覆核挑戰婚姻制度成功，將對香港婚姻制度造成巨大的撼動。

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