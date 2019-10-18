中六生涉插警頸提堂被拒保釋　身上及現場均無發現兇器 (19:10)

報稱學生的許添力被控於2019年10月13日，在港鐵觀塘站A1出口天橋，意圖使軍裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。辯方則指，被告於內地出生，9歲來港定居，目前正就讀中六，並將於明年3月應考文憑試，其學校老師今亦到庭支持他。

控方申請押後案件，以待警方作進一步調查，包括檢視相關傳媒片段、對被告的衣物進行科學鑑證、檢驗被告的手機、為涉案警員錄取口供和等候其醫學報告。

控方表示，涉案警員已離開深切治療部，惟目前仍難以說話，故警方暫未能為他錄取口供。據悉，涉案警員於本周二（15日）離開深切治療部，並轉往另一醫院留醫，由於其神經線被切斷，影響發聲。

控方又指，被告當日用𠝹刀插向涉事警員的頸部至5厘米深，被告當場被捕，警誡下保持緘默。據悉，警方未能從被告身上、或案發現場檢獲涉案𠝹刀。

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