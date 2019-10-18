男子元朗被斬死　警拘六旬漢列謀殺 (22:25)

警方經初步調查，相信該64歲男子曾以刀襲擊死者。警方在現場檢獲一把刀，懷疑與案有關。該64歲男子涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。警方稍後將安排為死者驗屍，以確定其死因。元朗警區重案組正調查案件。

【18:55】現場消息稱，死者54歲姓周，人稱「阿龍」，疑兇叫「阿秋」，均為中年男子，皆在地盤工作，其中阿秋為紮鐵工人，身形較魁梧。二人在區內非法麻將檔認識，素有積怨。有街坊表示，阿秋有一名女友叫「阿娟」，年約40歲，雙方交往約一年；阿娟喜歡到澳門賭錢並曾欠債，阿秋亦有幫她償還。街坊指出，最近阿龍介入二人感情，有街坊形容阿龍「沙沙滾」，經常「撩」阿娟交談，並曾向阿娟借下數萬元。街坊透露，阿秋早前曾以刀指嚇阿龍，要求他還錢。

案發現場為一個大廈閣樓單位，面積約200呎，單位內有人經營非法麻將檔，有3枱麻雀，由阿娟「睇檔」，阿龍與阿秋今日（18日）在麻將檔爭執，估計涉及感情及錢銀問題。單位玻璃窗遺有血迹。

【17:57】元朗發生兇殺案。下午3時許，元朗東堤街1至5號大廈閣樓位置，兩名男子因事爭執，一名男子以拳頭襲擊對方，對方取刀還擊，男子身中多刀，涉嫌斬傷人的男子其後報警自首，傷者傷重送到博愛醫院搶救，送院後證實死亡。警方拘捕一名男子。