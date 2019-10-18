【逃犯條例】涉擲汽油彈15歲男生准保釋　須守宵禁令 (18:20)

申請人為15歲男生，因未滿16歲，審訊案件表以英文代號顯示其名字。15歲男生被控於2019年10月6日，在灣仔軒尼詩道參與暴動，以及同日同地身處非法集結時違反《禁蒙面法》。據了解，15歲男生自小學至中三成績均名列前茅，品學兼優，校長亦為他寫信。

法官黃崇厚聽罷雙方陳辭，考慮到警方調查需時，案件難以在半年內開審，明言若非被告年紀輕，未必會批出保釋，終批准其保釋；條件包括兩名擔保人各付3萬元保釋金，其中一人不是申請人父母，不得離港及交出旅遊證件，居於報稱地址，須遵守宵禁令、即每晚9時至早上6時留在家中，每周往警署報到3次等。

黃官表示，不知道15歲男生有否干犯罪行，若出於愛香港而作出該些行為，他應「冷靜再諗」，以現時狀況會否令香港將來更美好，希望他多閱讀不同書籍，不要只是瀏覽互聯網資訊。由於私隱問題，擔保人申請轉為內庭聆訊。

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