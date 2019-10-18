中學生反警暴集會口號歌聲中結束 (18:48)

【18:48】中學生反警暴集會結束，參加學生舉起手機亮起光源形成「燈海」，高叫「光復香港、時代革命」及唱《願榮光歸香港》， 大會表示，晚上7時香港大學站B出口會有人鏈活動，歡迎學生出席。

【18:20】其中兩名出席反警暴集會的聖士提反女子中學中五生，接受本報訪問時表示，希望站出來為前線示威者打氣，又認為是政府漠視民意才迫使中學生「企得咁前」。

兩人說自《禁蒙面法》實施後， 仍有不少同學在校內配戴口罩抗議，並在午飯時間叫口號等，亦未被校方阻止；教育局月初要求學校提供學生戴口罩人數等，當日校內有近三分一人戴口罩抗議。

【17:46】有中學生組織今午5時半（18日）在香港大學中山廣場發起反警暴集會，記者目測估計現場有過百名學生參加，多數人都身穿校服並戴口罩出席。

集會開始前，參加者不斷高呼「香港人反抗」及唱《願榮光歸香港》；集會開始後，大會播放警察涉使用過分武力的片段。

集會由11間中學的反修例關注組發起，包括瑪利曼中學、嘉諾撒聖方濟各書院、何東中學、東華三院李潤田紀念中學、香港真光中學、皇仁書院、香港華仁書院、香港鄧鏡波書院、聖公會鄧肇堅中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、聖保祿中學。

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