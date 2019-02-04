【DR美容誤殺案】涉誤殺女醫生爭議控罪元素　終院駁回上訴頒令排期重審 (18:55)

上訴人麥允齡被控一項誤殺罪，控方指稱源於她為病人施用血液製品療程失當，違反了作為註冊醫生的專業責任，其失職行為屬「嚴重疏忽」。

上訴的爭議在於，控方是否必須證明被告犯案時有「主觀意識」。上訴方認為，控罪的定義只建基於「客觀標準」並不足夠，只要在控方成功證明被告主觀地意識到死者的死亡風險下，才足以反映被告行為屬「嚴重疏忽」及誤殺罪罪成。

然而，終院首席法官馬道立和常任法官李義在判辭中指出，控罪中存在「客觀標準」，是務求陪審團以此評估被告行為偏離合理標準的程度。若控方成功證明被告對死者負有謹慎責任，被告違反了該謹慎責任導致死者死亡，加上陪審團評估後，認為被告行為屬「嚴重疏忽」，便應以誤殺罪嚴懲。

故此，終院5名法官一致裁定，控方在審訊過程中毋須確立被告「主觀地」意識到死者有死亡風險，強調主觀意識只與法律責任有關，但不構成誤殺罪「必要元素」，遂駁回上訴。

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