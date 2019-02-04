【逃犯條例】管浩鳴：陳同佳獄中洗禮信教　一個月前決定回台灣自首　警：沒理由延長收押期 (17:04)

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今（18日）午在警方記者會中指出，市民在刑滿出獄，若感到人身安全受威脅，可以聯絡警方；至於有關陳同佳案件，李桂華表示，證據移交的要求很高，現時警方可以做的已經做了。他又指出，刑期是由法庭所判，警方看不出有任何理由去延長他的收押期。

管浩鳴一向有在監獄探望不同的囚犯，約半年前特意主動認識獄中的陳同佳，稱「希望認識佢，睇吓佢情況點，同佢傾吓計。我一直都覺得佢已經承認咗（殺潘曉穎），只係引渡過程唔得，會唔會自己考慮過去承擔自己責任呢？」

管浩鳴說，陳同佳已承認殺害了潘曉穎，他對香港人、自己曾做的事、對潘曉穎的家人感到很大歉意，陳同佳希望能「面對自己所作的事」，管浩鳴形容陳同佳「不像是大奸大惡的人」，之前未能下回台灣自首的決定，因對台灣司法、各方面的情況都不是很熟悉，需時考慮。

管浩鳴早前透過自己台灣的人脈，向陳同佳介紹了一名「台灣一間大律師行」的律師，該律師早前已來港探望陳同佳，向他解釋台灣的司法情況後，約1個多月前陳同佳決定回台灣自首，其後管浩鳴為已信耶穌的陳同佳在獄中洗禮。

管浩鳴希望台灣方不會判陳同佳死刑，能從輕發落，「一個正常的地區，司法健全的話，無理由人家回來自首，你還判最高刑罰死刑吧！希望他去台灣接受應得的懲罰後，能重新做人，亦希望香港人能給他一個重新做人的機會。」

陳同佳出獄後仍要看護照是否有效、簽證問題、與台灣方面如何配合，並與家人短聚後再去台灣，暫未確定出發日期。管浩鳴指出，將會陪同陳同佳去台灣，日後如他入獄，自己亦會申請去台灣監獄探訪陳同佳。

陳同佳在獄中知道香港過去幾個月發生的事，管浩鳴表示，陳同佳希望隨自己去台灣自首後，能令香港的反修例風波平伏一點，管浩鳴說「我有勸過他不用太自責，這不完全是他的責任。這場社會運動他可能是導火線，但發展到這一刻也不是他的決定。」管浩鳴亦透露，陳同佳亦有擔心自己出獄後人身安全的問題，「見步行步，都無得估，相信隨社會知道他回去自首，應該會好一點。」

陸委會：台灣願提供相關證據

另外，台灣行政院陸委會今日表示，針對外傳港女命案陳姓嫌犯即將在香港另案刑滿出獄，已留意到保安局的發言，重申對於本案，台灣法務部昨（17日）已表明立場，呼籲港府在陳同佳洗黑錢案刑滿出獄前，積極「續押追訴」，台灣方面願意在對等、尊嚴及互惠的基礎上，提供該案在台灣的相關證據，讓港方掌握全案證據以查明事實真相，依法追究刑責，實現公平正義。

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