【禁蒙面法】女售貨員涉非法集結時蒙面提堂　涉案4警匿名官批不妥當 (16:00)

被告陳子晴（27歲）報稱為售貨員，她被控在身處非法集結時使用蒙面物品，指稱她於今年10月6日在黃大仙東頭（II）邨榮東樓外，身處非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，即一個耳掛式口罩。據悉，當晚7時許，警方到事發地點後示威者四散逃跑，被告當時涉佩戴口罩，被4名警員截查並拘捕。

控方表示今日可答辯，但辯方申請將案件押後，以索取法律意見。被告獲准以3000元保釋，除特定日子外，其餘日子不得離港和須守宵禁令。

署理主任裁判官徐綺薇質疑，為何指控中4名涉案警員以字母A、B、C和D代替姓名及編號，控方回答稱屬律政司指引。裁判官批評做法不妥當，認為若警員須出庭作證，他們不可能不披露身分。裁判官要求控方就此作申請，但強調「睇唔到原因，點解要英文字母代替」。

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