【逃犯條例】德國大律師公會主席函特首　促設獨立調查委員會 (16:15)

Edith Kindermann在信中就警方在驅散示威者期間使用過度武力，濫用催淚彈，表示感到極之不安。他形容對公眾負責任的政府應尊重人權和公民自由，與獨立的司法機關都是組成法治的重要部分，而法治是任何民主社會的基石。

Edith Kindermann表示，理解林鄭月娥所承受的壓力，但希望她可依照《基本法》規定的程序；港府或被要求採取措施維護和恢復社會秩序，惟有關措施只有在尊重公民的基本權利下才得以執行，強調根據香港適用的法律，包括《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》，被捕者有權獲得法律援助，並享有被公正審判的權利。

信末提到過去數月，香港有以百萬計的人上街遊行，表達對修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》的關注，德國大律師公會認為，有關法律並不保障被引渡至中國的人的基本人權，呼籲港府停止修改現行的法律框架，永久撤銷修例，同時促請政府成立獨立調查委員會，徹查反修例觸發的連串事件。

德國大律師公會主席致特首的信函

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