【石棺藏屍案】潛逃台灣時疑「內訌」　小草：有被告想賣我「做雞」 (15:30)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

污點證人「小草」何菱瑜在盤問時稱，潛逃至台灣後，與第三被告往便利店購買飲品，向對方透露「想走」。第三被告當時同意她離開，稱「你最好走，曾祥欣及劉錫豪想將你賣畀黑社會」，小草記得當時是說賣她「做雞」；她亦向第三被告透露「聽到曾祥欣同劉錫豪想殺你」。她得悉情況更感害怕，想盡快逃走。此與首被告早前說法有別，聲稱是第二、三被告想賣她「做雞」。

小草當刻認為，第三被告「好似好慘」，因首、次被告「好似夾埋」，次被告曾親述「我知道曾祥欣一直呃緊人」，意指次被告知道首被告以往從事有問題的借貸活動；但第三被告「應該唔知佢地夾埋」，小草遂邀請他說「一唔一齊走」，惟遭拒絕。在辯方澄清下，小草認同首、次被告「夾埋」只是以往的事，並非此次殺人事件。

小草另表示，首被告在組織「There」會議討論內容天馬行空，曾說過殺他本人可獲得美金；但會議氣氛「唔認真」，小草以為大家說笑，所以首被告提及殺事主時，她亦戲言「殺佢殺佢，分錢畀我」。

第三被告代表律師則詢問，首被告在會議稱殺死前特首梁振英可獲100萬美金、殺死小草可獲150億美金，又聲稱擁有原子彈，以衛星跟組織「There」溝通等，但小草均不記得以上內容。聆訊午續。

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