【逃犯條例．多區示威】五區快閃遊行　參加者：施政報告房屋措施無助紓民怨 (14:08)

【14:08】旺角快閃遊行近下午2時結束，聲援人士中包括60多歲的市民楊先生，他認為本周三（16日）《施政報告》公布多項房屋措施都無助紓減民怨，「政治問題要政治解決」，又認為政府將做九成按揭的樓價上限提升至800萬元，等同「推市民入火坑」，稱「萬一樓市向下行，很多業主會淪為負資產」。

【13:42】中環的快閃行動結束，市民陸續散去，一邊走一邊叫「星期日尖嘴見」。

【13:39】在中環，一批市民走到德輔道中行車路。他們高叫「fight for freedom stand with Hong Kong」、「10月20尖沙嘴見」等口號。遊行隊頭抵達遮打花園，他們在地面鋪上一條寫有「市民蒙面林鄭蒙心」的直幡，繼續叫口號。

【13:23】數十人在旺角豉油街荷里活商業中心外聚集，有網民自發唱歌，包括《海闊天空》，現場示威者戴上口罩高叫「五大訴求缺一不可」及「香港人反抗」等口號。旺角隊伍到達兆萬附近的彌敦道及登打士街交界，在H&M旁邊空地聚集，沒有佔路，並繼續奏起《願榮光歸香港》。

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