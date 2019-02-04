段崇智：對部分警員涉不當用暴力違人權　經查證後須予譴責　警：連基本資料都見不到 (17:40)

江永祥表示，任何人若對警方行動或拘捕過程有不滿或覺得受屈，都應「挺身而出」投訴及提供資料，否則欠缺投訴人口供這「最後一塊拼圖」，將不能還原真相，對任何一方都不公平。

至於中大女生早前指在收押期間遭警員以性暴力對待，江永祥表示，警方已多次以不同渠道聯絡對方不果，重申任何人在拘捕行動中有不滿或受屈，應提供資料。

【17:00】中大學生會回應，表示樂見段崇智校長願意踏出第一步，嘗試了解一眾中大被捕學生所遭受的「警暴」，並於公開信反映願意與學生同行的決心，惟這封4個月後才發出的公開信未能完全滿足學生期望，學生會敦促段崇智進一步以其影響力向政權施壓，要求成立獨立調查委員會徹查「警暴」，採取更多措施保護所有中大學子，並繼續以謙卑及真誠的態度與同學交流。

中大學生會認為，校長的公開信只是一切支援工作的第一步，提醒他要做到其於信中所稱「負起尋求真相及公道的責任」、「保護大學成員」，仍是任重而道遠，又稱將密切監察校方未來的工作，包括成立「迅速應變專責工作組」等，以確保校長在信中的承諾得以落實。

【13:27】香港中文大學校長段崇智上周四（10日）與學生及校友進行近4小時的會面後，今日（18日）發表公開信，校方逐一再聯絡被捕的逾30名學生，共有約20人表示在拘留期間曾遭遇不同程度的不合理對待。他表示，「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」。

段崇智稱，理解公眾對吳同學個案的關注，促請投訴警察課就已公開的細節立即展開調查，並由監警會作出監察，此事刻不容緩。

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去信特首 盼考慮機制外跟進學生個案

段崇智指出，目前校方所接觸的學生，對警方有不安情緒或對投訴警察課及監警會的制度失去信心；基於事件的嚴重性，他會去信特首，希望特首考慮針對現時大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外作出嚴正跟進，讓法治精神得以彰顯，讓信心得以重建。

段崇智又表示，與被捕同學的閉門交談後，同學的每一句說話都打進他的心坎裏，讓他非常的痛心及難過，並指大學必須負起尋求真相及公道的責任。他提到自上周四的討論會後，收到逾800封來自各方的電郵及書面意見，看到不同傳媒對事件的解讀及分析。他在信中說，自己在香港出生及長大，香港是他「摯愛的家鄉」，所有香港人不論政治立場，都是同舟人，有很多共通之處，她衷心希望真相可以帶來和解，可以重建香港寶貴的精神財富。

【段崇智公開信全文】