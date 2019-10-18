段崇智：對部分警員涉不當用暴力違人權　經查證後須予譴責 (13:27)

段崇智稱，理解公眾對吳同學個案的關注，促請投訴警察課就已公開的細節立即展開調查，並由監警會作出監察，此事刻不容緩。

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去信特首 盼考慮機制外跟進學生個案

段崇智指出，目前校方所接觸的學生，對警方有不安情緒或對投訴警察課及監警會的制度失去信心；基於事件的嚴重性，他會去信特首，希望特首考慮針對現時大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外作出嚴正跟進，讓法治精神得以彰顯，讓信心得以重建。

段崇智又表示，與被捕同學的閉門交談後，同學的每一句說話都打進他的心坎裏，讓他非常的痛心及難過，並指大學必須負起尋求真相及公道的責任。他提到自上周四的討論會後，收到逾800封來自各方的電郵及書面意見，看到不同傳媒對事件的解讀及分析。他在信中說，自己在香港出生及長大，香港是他「摯愛的家鄉」，所有香港人不論政治立場，都是同舟人，有很多共通之處，她衷心希望真相可以帶來和解，可以重建香港寶貴的精神財富。

【段崇智公開信全文】