民陣周日遊行遭反對提上訴　陳皓桓：警方「斬腳趾避沙蟲」　油尖警區指揮官：決定艱難 (17:15)

民陣原申請周日由尖沙嘴梳士巴利公園，遊行至高鐵西九龍站外的匯民道空地，人數料達5萬。何潤勝表示，警方經風險評估後，基於公共安全、公共秩序及保護他人權利和自由，考慮到過去數月暴力不斷升級，以及情報顯示將有激進示威者藉當日的大型公眾活動，做出嚴重危害公共安全及公共秩序的暴力行為，恐會威脅在場人士及現場附近一帶商戶的安全，警方因此對遊行發出反對通知書，以免遊行被暴徒騎劫。

【17:00】民陣原定於周日（20日）在九龍區辦遊行，警方今早（18日）發反對通知書，民陣已提出上訴。民陣副召集人陳皓桓指出，是次遊行主題首次加入「重組警隊」，認為警方不批遊行是「斬腳趾避沙蟲」，不讓市民表達訴求，無助解決問題。

民陣召集人岑子杰前日（16日）遇襲，副召集人黎恩灝指出，岑子杰現時仍留院觀察，需要坐輪椅。有指岑子杰被數名南亞裔襲擊，黎恩灝代岑子杰感謝多名少數族裔探訪，以及宗教領袖的慰問。他說，香港市民即將送走修例惡法，另一條反蒙面惡法又來，希望香港人以人數向政府表達反惡法的運動是不會停。

警方其中一個反對遊行的原因，是隊伍將途經港鐵站等高風險地點，黎恩灝指出，如港鐵站高風險就不能遊行，「難道去圍村才可遊行？難道去離島才可遊行？」他對上訴結果並不樂觀，又希望公眾集會及遊行上訴委員會作出判決時，可以詳盡解釋理據及參考案例，而非只有一紙幾段文字的通知書。

立法會議員區諾軒指出，岑子杰受襲為「政治暗殺」，市民更應要上街表達反對恐懼的價值觀。

岑子杰已報名參加區議會選舉的沙田瀝源選區，挑戰現任公民力量區議員黃宇翰。

【13:35】民陣申請周日（20日）舉行九龍大遊行，今（18日）接獲警方反對通知書。

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