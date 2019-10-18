涉殺母斬首後墮樓失憶　抑鬱子承認誤殺下月判刑 (12:34)

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被告李家輝（36歲）今日出庭時，頸部和背部仍須配戴固定器，他承認於2017年10月8日誤殺廖玉桂（終年77歲）。控辯雙方承認事實指出，廖與被告當時住在葵盛東邨一單位，並僱有兩名家傭，廖生前患膽石和二型糖尿病等疾病，需臥病在床，並數次告知被告欲了結自己的生命。案發前兩日，被告訂立遺囑，將其個人資產遺贈予母親，但若母親先離世，便遺贈予其他人或慈善機構，被告同日亦購買一把29.5厘米長的切肉刀。

案發當日，被告要求兩名家傭離開單位，並用另一把新購入的33厘米長切肉刀向母親斬首，廖即時死亡，頸部有多條傷口。他其後從單位的窗口一躍而下，試圖自殺，最終跌落大廈旁的斜坡上，當時清醒但嚴重受傷。他後來留院36天進行治療，並告知警方當時壓力非常大。

被告至同月14日被捕，同日與警方進行錄影會面時表示，已忘記訂立遺囑後發生過的事，只記得自己從高處墮下後，在醫院醒來的事。被告斬殺母親時，正承受周期性抑鬱症，影響其理性判斷能力，他事發後亦承受失憶症。

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