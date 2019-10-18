港鐵：機場快線以外各線明晚10時收車 (23:05)

港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士今日（18日）的服務時間已經完結。至於機場快線服務安排，可參閱其他服務資訊。

【07:20】港鐵表示，所有車站今日將會投入服務；所有鐵路線列車服務維持正常，但由於個別車站仍有不少設施有待修復，為騰空更多時間繼續修復工作，除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今晚10時結束。

輕鐵方面，各路線今日維持行駛，班次為15至20分鐘一班。705線在天水圍區改道行駛；751 及751P線天逸方向在坑尾村站開出後會改經天耀站。友愛及天水圍方向則維持正常路線行駛；751線在屯門區不停友愛站。

機場快線由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務，港鐵會按情況決定晚上10時後的服務安排，並會適時公布有關詳情。香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

港鐵表示會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等，但假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。