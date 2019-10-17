西九龍凌晨三案警被指延誤到場　前線警：反修例致工作量大增 (23:29)

旺角兩保安爭執 消防制服施襲者

今日凌晨零時許，旺角廣東道1112至1120號恆通大廈停車場兩名保安員疑因頂更問題起爭執，一人發難騎向對方身上，連環揮槌襲擊，有途經司機見狀報警，消防及救護到場破門制服並抬走施襲者，救走傷者送院，警方其後才到場拘捕涉傷人的保安。

大角嘴食肆遭淋油 凌晨1時報警 便衣警3時半到

凌晨約1時，大角嘴港灣豪庭商場地下一間食肆疑被「點錯相」，遭淋紅油追債，店東及商場保安先後多次報警，惟首批軍裝警員延至近3時半才抵達現場跟進。

長沙灣菜車起火 車主候逾兩小時警到場

清晨5時42分，長沙灣蔬菜統營處對開荔枝角道及東京街交界一堆發泡膠箱懷疑被煙蒂燃點起火，火勢波及附近停泊的一輛運菜車，消防救熄後認為起火原因無可疑，運菜車車主希望向警方索取案件編號以便向保險公司索賠，惟警方一直沒派人到場，車主引述回電警員稱「消防都話無可疑，唔使我地嚟啦」。車主再三催促下，火警發生後兩個多小時才有一名便衣警員到場處理。

前線警：工作量增三成

有前線警員向本報透露，警方近期需要處理大量涉及反修例示威的調查，導致人手不足，無可避免分薄處理其他案件的資源，例如被捕者人數眾多，前線警員不斷加班，累積大量假期，部分警員工作超過一星期只放一天例假，案件積壓下導致其他案件被延誤處理，而該前線警員的工作量增加了三成。

據警方網頁行動部（999緊急熱線）服務承諾，警方力求於總區指揮及控制中心接獲999緊急求助電話起計，港島及九龍區警員平均需於9分鐘內到場，新界區15分鐘。民權觀察成員王浩賢說，警方近期針對示威活動投放大量資源，維持日常治安及應付市民求助明顯被延誤，質疑其服務承諾已不復存在。王稱，上述案件發生於市中心，其中傷人案由消防制服疑犯屬不能接受，認為警方應交代近期人手調配及提供緊急服務的情況。