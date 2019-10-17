林鄭fb直播稱對「解散警隊」訴求感疑惑　誤說五大訴求「缺一不少」 (23:01)

主持直播的政制及內地事務局政治助理吳璟儁稱，直播中的提問分別從fb、連登、Baby Kingdom及香港討論區等網上平台收集。林鄭月娥表示，若立法會昨成功開會，保安局長李家超會用立法會程序正式撤回修例，徹底回應民間五大訴求中的第一項，「可惜開唔到會，唔緊要，我哋下個禮拜繼續嘗試」。

解散警隊？林鄭：警隊重要

就近期坊間出現第六大訴求，即解散警隊，林鄭月娥表示感到疑惑，認為香港的治安，包括如有市民不幸被襲，「都一定要搵警隊嚴肅跟進」，強調警隊重要，要支持警隊執法，又重申7月21日元朗襲擊、8月31日太子站、新屋嶺等事件，正由獨立的監警會跟進。

難辨認警員身分？林鄭：續要求警隊跟指引

市民質疑警察執勤時不出示委任證及遮蓋樣貌，難以辨認警員身分及作投訴。林鄭月娥說，與警務處高層了解過，基本上有方法識別警員身分，包括頭盔，但在衝突頻繁時，或會無法看到識別標記或即時出示委任證。她強調會繼續要求警隊按指引，符合「有方法識別警員」的要求。

不加警薪金？林鄭：每次衝擊前線警特別投入

有市民認為警隊近月未能盡忠職守，建議政府不加警察薪金，清潔工及醫護人員薪酬則應上調，也有人質疑她只感謝警察不感謝醫護。林鄭月娥回應說，對近月緊守崗位令社會「在肆意破壞下仍能運作」的所有人心存感激，但指出每次衝擊「有幾類員工是特別投入」，其中是前線警員，她不希望外界見到警察與示威者、記者及市民有衝突，而影響對警隊盡忠職守維持治安的服務精神。她同時感謝食環署清潔工，以及徹夜維修受破壞設施的港鐵職員。

兩小時吸1萬「嬲嬲」近2400「讚好」

直播持續約1小時，該帖由晚上8時開始直播截至晚上10時，共獲約1.3萬個「反應」（reactions），其中約1萬個屬「嬲嬲」，佔反應總數約76.9%；另有近2400個「讚好」、678個「勁正」、82個「慘慘」、80個「哈哈」及40個「嘩」。

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