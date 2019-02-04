【逃犯條例】兩男涉藏汽油彈　警未獲律政司同意起訴　律政司申撤罪再控獲批 (20:11)

被告為無業的董上琳（23歲）及中五生丁展峯（17歲），暫毋須答辯。控罪指稱，兩人分別於2019年10月15日大角嘴橡樹街75號一個單位，明知或管有、保管或控制某些爆炸品，即硝酸鉀和硫磺。控方申請將案件押後8星期，以待警方進一步調查，控方亦反對兩名被告擔保。主任裁判官羅德泉表示基於案情嚴重，相信兩人未必會依期歸押，故拒絕兩人擔保申請。案件押後至12月12日再訊。

控方在庭外解釋，警方就製造或管有炸藥的罪名提出檢控，須事先取得律政司書面同意，惟律政司今早才收到相關檢控文件，因此當時撤回該案。控方強調，新案已取得律政司同意；至於兩案控罪內容中，所提及的爆炸品經過改動，控方解釋是專責團隊的決定。

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