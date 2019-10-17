【施政報告】研設新部門監管鐵路　陳帆稱對港鐵有信心 (19:51)

《施政報告》建議研究成立一個全新部門，專責處理和監督鐵路規劃和建造事宜，運輸及房屋局長陳帆今午（17日）在記者會表示，新部門會由運房局管轄，編制仍在研究中。被問到港鐵工程接連發生工程醜聞，如何說服市民在興建新鐵路時避免發生同類事件，陳帆表示明白市民因港鐵之前事件導致信心動搖，但他說港鐵整體表現在國際排名前列，他對港鐵有信心，認為未來成立的新部門可加強鐵路監管。
《施政報告》提到增加交通補貼，被問到為何未有降低津貼門檻，陳帆指政府曾分析市民的交通費，將津貼門檻定在400元，會有220萬人受惠，故認為是合適。至於為何未有降低三條海底隧道的費用，陳帆稱政府早前提出三隧分流的隧道費調整方案時已解釋，三隧分流並非單靠「拉勻隧道費」可以解決。
另外，政府提出以58億元為11條渡輪航線更新環保船隻，被問到以公帑資助營辦商換船是否官商勾結，陳帆否認，強調離島人口有限，若渡輪要維持一定服務，政府或需提供協助，如營辦商盈利達到一定水平，需要回饋乘客。
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