【施政報告】研設新部門監管鐵路　陳帆稱對港鐵有信心 (19:51)

《施政報告》提到增加交通補貼，被問到為何未有降低津貼門檻，陳帆指政府曾分析市民的交通費，將津貼門檻定在400元，會有220萬人受惠，故認為是合適。至於為何未有降低三條海底隧道的費用，陳帆稱政府早前提出三隧分流的隧道費調整方案時已解釋，三隧分流並非單靠「拉勻隧道費」可以解決。

另外，政府提出以58億元為11條渡輪航線更新環保船隻，被問到以公帑資助營辦商換船是否官商勾結，陳帆否認，強調離島人口有限，若渡輪要維持一定服務，政府或需提供協助，如營辦商盈利達到一定水平，需要回饋乘客。

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