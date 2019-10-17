【石棺藏屍案】小草：首被告主動提出殺事主 (19:13)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

小草接受盤問時，多次被問及是否首被告的「契女」。她回應稱「我唔知算唔算」、「嗰刻佢好慘，隨口應承」，並解釋當時首被告要求她成為其妻的「契女」，並非他的「契女」。

次被告代表律師稱，喜歡跳街舞的次被告是獨行俠，經常一個人外出參與其他活動，與其他兩名被告關係疏離；他曾在機場勸小草不要跟隨他們潛逃台灣。小草不同意。

至於小草稱不願潛逃台灣時，遭首被告要脅將殺人責任推卸到她身上「砌生豬肉」，辯方問小草是否當刻認為首被告十分卑鄙，小草稱「唔係嗰刻先知」。

第三被告代表律師則指出，首被告為同屋室友提供免費食宿，經常作為領袖，指示室友為他工作；第三被告只是「跑腿」，為大家買飯盒。辯方續稱，小草在3份證人供辭、8次警方錄影會面，均沒有提供第三被告有參與「There」討論殺死事主的會議；強調小草供辭指出是首被告主動提議殺死事主，次被告曾言「殺佢」可瓜分3000萬美金，但沒有提及第三被告參與相關討論。

小草認同首被告是眾人的領袖，確認是首被告主動提議殺人；她記得第三被告曾參與討論殺人會議，而她一直以為眾人「講笑、吹水」。

辯方指出，首被告不時要求室友飲用橙色飲品，酒杯底則有粉末殘留，第三被告飲完後會「好攰」、思路混亂、失去判斷能力。小草表示，同樣遭首被告要求飲用橙色飲品，每次飲完都會昏睡，睡醒發現杯內有粉末。聆訊明（18日）續。

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