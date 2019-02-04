【Emily Online．短片】開會被質疑瞓覺　黃定光：我瞓唔瞓都唔會阻礙會議進行 (18:45)

事源郭家麒想提名黃定光選委員會主席時，提及黃定光「瞓緊覺，我唔知佢得唔得」；黃定光聞言即刻話郭「黐線」同埋「懵到上心口」，梁耀忠因此叫黃定光尊重會議，話佢可以唔同意郭家麒說法，但唔好用「黐線」話同事。

郭家麒聽到黃定光嘅回應，就話「唔好意思，原來佢唔係瞓緊覺」，「因為你知黃議員佢常態係睡眠嘅，咁我見佢耷低頭，我錯誤認為佢係瞓覺，下次佢應該棟個牌喺度，寫住『我不是睡眠』」；又叫梁耀忠裁決黃定光話佢「黐線」係冒犯。

郭家麒同黃定光拗咗一輪，與黃同屬民建聯嘅議員蔣麗芸就建議，不如佢哋兩個一筆勾銷算啦，獲梁耀忠同意，叫大家唔好再針對個別議員喺自己座位嘅行為。但黃定光又再話，自己瞓覺「唔會阻礙會議進行㗎嘛，咁即係我可以瞓啦？」梁耀忠再答佢，總之唔影響會議就唔會阻止對方做任何事。

後來有其他議員加入戰團，提出不同規程問題，其間郭家麒要求秘書處職員澄清，會議紀錄並非逐字記錄，點樣令公眾明白「民建聯黃定光議員講說話嘅低劣情況」。但「低劣」呢個詞語又引起幾個民建聯議員不滿，再要求梁耀忠裁決。爭拗期間黃定光又再「澄清」，自己係話郭家麒「佢睇唔到我，佢唔係傻咗咩？」、「隻眼黐埋吖嘛」、「話你哋『黐黐地』係『癡情』個『癡』」等等。

成件事持續咗近20分鐘，最終梁耀忠話會議時間唔夠，要留返下次會議再裁決，就結束咗今次會議，結果都係未能選出委員會正副主席。

人力事務委員會會議片段（6:38開始郭家麒提名黃定光選主席）