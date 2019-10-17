【施政報告．房屋】陳帆提醒置業量力而為　放寬按揭減年輕人置業負擔 (18:23)

今年《施政報告》土地房屋政策中，包括放寬首置人士按揭成數上限，惹來政府抬高樓價疑慮，亦擔憂樓市若爆煲會令大量業主變成負資產。運房局長陳帆今（17日）在記者會說，政策可讓年輕人置業首期負擔相對減少，政府「無水晶球」預測樓市，而樓市亦受國際經濟等外圍因素影響，按揭成數只是其中一部分，提醒置業要「量力而為」，何為適合時機因人而異，亦不必猜測政府動機。
特首林鄭月娥指出，「土地共享先導計劃」將組成顧問小組提供意見，發展局長黃偉綸稱，小組不會邀請仍在業界、與各公司千絲萬縷的人加入小組，主要會邀請退休業界人士、學者及對土地議題有興趣的人，詳情會於下月26日到立法會發展事務委員會交代。
就市建局未來將積極興建資助出售房屋，黃偉綸表示此方向並非一次性，市建局在大規模重建項目中可有適當的公營房屋，但不期望供應數量會如房委會及房協般多。
過渡性房屋方面，陳帆稱錦田將提供500至700個過渡性房屋單位。至於「明日大嶼」，黃偉綸透露，5.5億元的研究撥款預計未來數月內不會在立法會財委會討論，期望數月內多與市民溝通。
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