【施政報告．房屋】陳帆提醒置業量力而為　放寬按揭減年輕人置業負擔 (18:23)

特首林鄭月娥指出，「土地共享先導計劃」將組成顧問小組提供意見，發展局長黃偉綸稱，小組不會邀請仍在業界、與各公司千絲萬縷的人加入小組，主要會邀請退休業界人士、學者及對土地議題有興趣的人，詳情會於下月26日到立法會發展事務委員會交代。

就市建局未來將積極興建資助出售房屋，黃偉綸表示此方向並非一次性，市建局在大規模重建項目中可有適當的公營房屋，但不期望供應數量會如房委會及房協般多。

過渡性房屋方面，陳帆稱錦田將提供500至700個過渡性房屋單位。至於「明日大嶼」，黃偉綸透露，5.5億元的研究撥款預計未來數月內不會在立法會財委會討論，期望數月內多與市民溝通。

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