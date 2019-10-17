撐大律師公會正確捍衛法治　駱應淦：追究擁公權力和武器的人不可恥 (17:58)

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駱應淦在文中指出，作為刑事案的大律師，無論案中被告罪成與否，均須遵守可被信任的規範和程序，形容相關做法屬法治中重要一環。他指出，目前有大量年輕人，包括正就讀中學的少年人，作出堵路、故意破壞公物，甚至人身攻擊等令自身陷法網的行為，導致社會出現衝突和創傷，他們亦往往在被捕期間和之後遭受嚴重傷害。

駱：國際社會同情年輕人棄自由向社會不公發聲

駱應淦認為，暴力絕不能被縱容，目前亦難以發現任何一名正派、合情理和守法的人，會純粹因年輕人作出違法行為而表示支持，形容社會大多數人及國際社會，均對這班願放棄自身自由和生命，而向目前社會不公發聲的年輕人表示同情。他又指，當權者當時企圖強行通過修訂《逃犯條例》，直至年輕人堵塞立法會，及與警方發生暴力衝突才叫停修訂，批評政府當時頑固的立場，種下了暴力的種子，而目前「單憑譴責並不會帶來幫助，這不能解決問題根源」，形容問題出自政府和警方身上。

稱警發催淚彈成常態 有市民因大罵警員被捕

駱指出，自6月以來，警方發射催淚彈已成常態，亦不難從事發片段看見警方毆打已被制服的示威者，甚至對示威者、記者和立法會議員近距離使用胡椒噴霧，又指出被捕者在警署內被毆打的指控已司空見慣，惟相關部門只重複否認，或為7月21日元朗事件的不作為找借口。他舉例說，警員在10月1日向一名18歲男生開槍，即使國際原則會要求進行全面調查和報告，警務處長仍辯解做法合法合理，又指現時警員的身分無法被識別，濫捕情況更不勝枚舉，有市民只因大罵警員便遭拘捕。

他認為，無人會低估警方工作的難度，但警方亦不見得會克制自身行為，形容大家一直引以為傲的規範和程序已消失，警方的專業亦備受質疑。

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