【禁蒙面法】男子涉刑毁港鐵站提堂　辯方：被告投降後仍被警毆噴椒 (17:12)

報稱無業的被告林俊（23歲）出院到庭應訊，他與另一名被告盧智聰（20歲）被控一項刑事損壞，控罪指稱他們於10月8日在港鐵將軍澳站內，無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的財物。據悉，案發時將軍澳站已關閉，被告以鐵筆打破六至七道玻璃幕門，過程由閉路電視拍攝到。

辯方在庭上投訴稱，被告當日投降後，警方仍以警棍、盾牌及手腳毆打被告3至4分鐘，及後更以胡椒噴霧噴向被告傷口、面部和眼鏡；警方將被告押出港鐵站時，違反其意願替他戴上頭套；被告於警署頭破血流要求到醫院，惟被拖延3小時才獲送院。辯方亦稱，將爭拗被告曾招認一事。

控方呈上港鐵站損毁的照片，指案情嚴重，反對被告擔保，獲裁判官接納，被告繼續還押，將於10月25日進行擔保覆核。

被告住院10日後出院，據悉其頭部傷勢嚴重，送院首日反應遲鈍、耳朵位置有血迹；左前額須縫3針，由聯合醫院轉往九龍醫院。

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