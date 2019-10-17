警涉醫院病房虐六旬漢　控方求索事主創傷報告遭辯方反對 (16:56)

62歲男子6月底醉酒後涉嫌襲警，送北區醫院留醫獨立病房，閉路電視拍攝到他在病牀疑遭警員虐打。兩名警員及一名前警員涉案被捕，他們被控以襲擊致造成身體傷害或串謀干犯此罪，案件今（17日）在沙田裁判法院再提堂。控方稱索取事主創傷報告有困難，遂要求裁判官頒令，惟裁判官質疑自己是否有權，拒絕頒令，但批准將案件押後至12月12日，讓控方嘗試索取事主創傷報告。
首被告歐國偉（25歲）、次被告鄧文謙（24歲）均報稱警員；第三被告林易昇（30歲）則報稱無業，3人均穿整齊西裝出庭應訊。
控方庭上透露，上次聆訊至今仍未取得事主創傷報告，為考慮現有控罪是否適合，故向裁判官申請，要求下達法庭命令強制索取事主創傷報告。
次被告的代表律師反對，指法庭一般情況只會在被告定罪後才索創傷報告，又指現階段取報告的責任在於控方，法庭不應下達命令干涉。裁判官李志豪亦質疑，他有沒有權力下達如此命令，而他最終亦無頒令索取創傷報告。
控方遂申請押後8星期，以嘗試再向事主索創傷報告及作進一步調查。不過，次被告的代表律師提出反對，稱「這是簡單（simple）襲擊案」，不應押後如此長時間；惟裁判官最終批准將案件押後8星期，至12月12日再訊，屆時3名被告須就控罪答辯。
首、次被告同被控一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指兩人在2019 年6月26日，在上水北區醫院7A房內襲擊鍾志華。第三被告被控一項串謀襲擊致造成身體傷害罪，指他於上述日子，與首、次被告串謀襲擊鍾志華。
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