【石棺藏屍案】小草稱被告曾提及涉殺人過程　憶在台逃走落淚 (15:45)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

污點證人「小草」何菱瑜憶述，與3名被告潛逃台灣近一個月，起初下榻西門町的酒店，其後透過當地人租住民居。3名被告自抵達台灣後，輪流陪在小草身旁，不會讓她獨自一人或聯絡他人，她首幾天在電話亭致電男友，亦遭催促收線；其後小草因護照被首被告扣起、沒有電話卡，未能向外界求救，令她感害怕。

小草稱，眾被告不少於3次討論涉殺人過程，第三被告從後在腋下附近「箍」住事主，次被告在前面掩口，首被告負責注射酒精入事主體內。第三被告曾詢問首被告「幾時攞到錢」，小草理解是殺人後可獲的3000萬美元。次被告亦向她表示：「姦淫擄掠、殺人放火，我淨番強姦未做過。」

後來，小草連接WiFi以社交媒體致電男友，透露當時居住位置，男友稱去台灣找她及希望趁機逃走。小草憶述逃走經歷時，不禁語帶哽咽，兩度取紙巾拭淚。她說，當時與第三被告關係較好，兩人外出購買飲品時，向他稱「我想走，希望你幫我講說話」，折返租住單位時，向眾人聲稱認識居於台灣的男友人，對方「有啲錢」，希望找該名朋友玩幾日，起初有人反對她離開，但第三被告稱「試吓畀佢去，睇下佢攞唔攞到錢返嚟」，終獲首被告批准離開，秘密與男友會面及報警，抵返香港時被捕，但否認參與或協助殺人。

代表首被告的大律師吳政煌盤問時提到，首被告對小草有好感，兩人同睡一張牀褥，關係親密；小草作為月薪8000元的秘書但工作量甚少，首被告亦不時送禮物給她。小草回應稱，無想過首被告喜歡她，兩人同睡時沒有肢體接觸，他亦會送禮物給其他人。

辯方續稱，「There」組織會議只是一群年輕人閒聊，當時首被告稱「阿J人頭值3000萬美元，我自己人頭值5000萬美金」，但沒有提到「殺人」字眼；而案發日聽到「嗚嗚」被掩口聲時，首被告身處閣樓，不知發何事。小草稱，會議時有人講過「殺人」；她確認聽到「掩口聲」時，首被告在閣樓，其後才被召喚到下層幫手。小草另承認，案發前曾飲酒。聆訊午續。

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