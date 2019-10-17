涉網上煽動他人包圍新屋嶺　地盤工被控煽惑集結准保釋 (16:00)

被告潘榕偉暫毋須答辯，他報稱為建築工人。控罪指出，他於2019年9月在香港煽惑身分不詳的人，參與非法集結，即於新屋嶺扣留中心外集結，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們藉以上行為激使他人破壞社會安寧。

據了解，案情指出潘榕偉於社交平台的公開群組發文，稱警員在新屋嶺將扣押者虐打致死，呼籲他人包圍新屋嶺，當中並無具體集結的時間及地點。據悉，他當時使用網名「金正恩」，他並非任何社運組織或政黨的成員。

控方申請將案件押後至下月28日，以待警方進一步調查。控方不反對被告保釋，惟提出被告在保釋期間不得發放牽涉暴力的資訊。主任裁判官羅德泉批准被告以1000元現金保釋，其間不准發放任何與煽動暴力有關的訊息、須每周到警署報到1次、不得離港及居於報稱住址。案件押後至11月28日再訊。

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