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【知專女生浮屍】百人出席悼念會　學生：社會對香港治安信心全失 (15:31)

15歲職業訓練局（VTC）青年學院女生陳彥霖上月浮屍油塘對開海面，學界今日（17日）發起悼念集會，有近百人參加。有學生認為事件反映社會對香港治安完全失去信心；亦有市民表示，因為校方第一日公開經剪接的片段，接下來無論公開什麼片段都不會相信。

除了學生，還有不少中年人及長者出席悼念集會；大部分人身穿黑衣、戴口罩，神情凝重。另外參加者在校園內設計大道上香，供奉陳彥霖。集會中不同大學代表上台發言，眾人均表示對陳彥霖離世感痛心，冀盡快找出真相。

大學三年級張同學特意到場參加集會，他一直緊貼陳彥霖相關的新聞，坦言現時眾說紛紜，「已經分不出真假」。他認為最恐怖的不是陳彥霖死得不明不白，而是社會對當權者及警察的不信任，這事件反映大家對香港治安完全失去信心。

市民：無論公開多少片段都覺得是假

28歲Natalie昨日（16日）看過校方再公布的16條閉路電視影片後感到非常心寒，稱無論校方公布多少片段都「覺得是假的」，期望有街坊提供行車記錄儀片段。她質疑校方第一次公開經剪接的片段行徑鬼祟，「無論現在他們做什麼都無補於事」。

知專學生會會長Kevin表示，今日會蒐集同學意見，再整合大家的訴求，要求校長明日與學生對話；如學校有下一步行動，學生將全力配合。

VTC促召開死因庭釐清真相

VTC今日發出公開信，嚴正聲明所有片段全屬真確，強調「沒有刪改任何CCTV的片段」；由於事件已引起公眾廣泛關注，VTC強烈要求盡快召開死因庭釐清事實真相。VTC又稱已保留閉路電視紀錄，若執法機構批准或能豁免局方法律責任，局方願意提供全段閉路電視片段。

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