岑子杰籲勿「私了」　林鄭譴責施襲 (21:38)

另外，香港回教信託基金總會發新聞稿，形容襲擊事件野蠻、兇殘，批評襲擊是為分化社會；又表示會為岑子杰祈禱，強調會繼續與港人同行，盡力維護香港的平等、和平及和諧。

民陣在facebook表示，接獲九龍清真寺首席教長Muhammad Arshad及香港回教信託基金總會慰問岑子杰的電郵，對此表示感謝。民陣強調，絕不認同煽動宗教及種族仇恨言論，懇請不要針對種族或宗教作出任何破壞少數族裔的「私了」行為。

【17:04】下午約4時半，岑子杰坐在輪椅，由醫護送往照X光，他頭上貼有紗布，頗有精神。

【16:37】目擊事件的一名車房男工友憶述，事發時見到5名男子，有本地人和南亞裔人，當時手持武器衝向岑子杰，男工友即時質問對方「你哋做咩呀」，唯遭對方以刀指嚇，喝令「唔好咁多事」。5名男子隨即襲擊岑子杰，其間不發一言，約20秒後向弼街方向登上接應車輛逃去。岑子杰遇襲後雙手不斷發抖，事後由工友報警。據悉，接應車輛曾數次出現於現場，懷疑到現場「踩線」觀察環境。

【16:10】下午約3時，旺角重案組第3隊返回現場調查，約20名探員到現場附近的車房及地盤調查，並翻查附近工廠大廈的閉路電視片段及停泊車輛的片段。

【15:14】民陣召集人岑子杰一個半月內兩度遇襲。他昨晚（16日）在旺角被多人手持鐵槌及刀施襲，清醒送往廣華醫院。民陣副召集人陳皓桓及黎恩灝今午（17日）探望岑後會見傳媒，稱岑頭部、膝頭及手臂多處受傷，但意識一直清醒，亦透過二人呼籲市民不要「私了」，希望周日（20日）示威可獲不反對通知書，令遊行可以安全、和平下進行。

黎恩灝：岑子杰將要接受物理治療

黎恩灝表示，岑子杰由遇襲至今神志清醒，醫護人員昨晚已為他傷口縫針，岑頭部有最少3個傷口、膝蓋及手臂亦有受傷，沒有骨折，但仍須繼續留院觀察，稍後要接受物理治療，在醫院休養一段時間，未能出席公開活動。

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黎恩灝引岑子杰講述事發經過，稱岑子杰當時剛結束在街站為區議會選舉拉票，正前往參與民陣會議期間遇襲；岑表示兇徒針對其頭部及四肢施襲，所以用手護頭，亦因此未能確定兇徒面容及族裔。黎又表示，昨晚在案發現場曾花長時間要求警方盡量完整保留證物，包括岑染血的背囊，期望警方對任何案件一視同仁，公正專業地調查執法，避免市民感「偏私」。

岑子杰透過黎恩灝呼籲，希望警方能回應市民訴求，盡快就周日大遊行發出不反對通知書，讓市民可以參與一個安全的遊行。就網上有聲音稱要針對某些群體「追究」，岑子杰呼籲不要「私了」，因問題在於制度暴力、來自政權不仁不義，又號召周日可以有更多人參與遊行。

陳皓桓盼公眾代岑子杰及受傷者發聲

陳皓桓說，無論遊行會否獲發不反對通知書，岑子杰將無法參與周日遊行，但過去數個月面對「警察、黑社會暴力」，和理非市民均希望有一個合法、和平、安全的遊行表達聲音，希望大家能一起參與，代岑子杰、正還押及受傷的人發聲，因為「唔面對呢個恐懼，只會有更多恐懼」。

陳皓桓補充，岑子杰的區選工作要待其康復後再與社民連交代。陳又說，距離案發時間已超過12小時，仍未有任何消息稱警方拘捕任何人，批評警方「拉示威者非常非常之快」，敦促警方回應為何仍未有人被捕。

陳皓桓透露，他與岑子杰一直受電話滋擾、恐嚇，兩人皆未有理會，認為公眾人物被「起底」後一定會有人滋擾，但「唔會令我哋驚」。