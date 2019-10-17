【區議會選舉】黃之鋒：選舉主任突再來函迫使團隊深宵作戰 (15:01)

黃之鋒指出，昨晚原正打算離開辦事處，回家準備翌日區議會選舉拉票工作，突然再度收到海怡西選區選舉主任馬周佩芬的來信，要求他今早11時回覆她所列出的多條問題。他批評，選舉主任限於15小時內回答，迫使團隊深宵作戰，漏夜徵詢法律意見，實在反映香港當下的選舉制度何等荒謬。

對於選舉主任問及黃之鋒在「香港人權民主法案集氣大會」發表公開講話的內容，黃之鋒表示，始料不及的是他早於10月4日已報名參選，但連10月14日在「香港人權民主法案集氣大會」的發言也被拿作「檢驗」，被詢問是否違反《基本法》第一條：「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，他批評有關問題完全體現港府操縱政治篩選。

黃之鋒認為，比起取消他的參選資格，更關鍵的還是港府會否瘋狂得取消整場區議會選舉。他重申，「我有權參選，政府無權篩選」，無論是在本地還是國際層面，將保留一切挑戰選舉主任相關決定的法律權利，他表示不甘心被政府滅聲，將務求用盡一切方式反抗。

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