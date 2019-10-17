【施政報告】林鄭答問會　梁君彥逐13民主派議員出會議廳 (13:46)

議會陣線朱凱廸、毛孟靜

民主黨胡志偉、許智峯、尹兆堅、林卓廷

公民黨陳淑莊、郭家麒、譚文豪

街工梁耀忠

人民力量陳志全

新民主同盟范國威

社會福利界議員邵家臻

會議於中午12時結束。在一個半小時的答問大會中，特首林鄭月娥僅回答了3名民建聯議員提問，包括陳克勤、劉國勳及梁志祥。

議員欲向林鄭抗議遭保安阻撓

林鄭月娥離開會議廳時，多名民主派議員欲靠近她抗議，斥責她「滿手鮮血」，其間與立法會保安發生肢體碰撞。區諾軒高呼被一位女保安針對，指摘保安「攔住我，摔交呀？」區諾軒事後稱，有保安抓他的手致流血，是「史無前例」，當時只是想靠近林鄭月娥抗議，但被一名資深女保安追逐，想從後撲和攬他，估計是那時候受傷。他促請負責管理保安的立法會秘書長陳維安或作決策的人，公平對待議員，並承諾跟進，否則會循法律途徑處理。

當林鄭月娥乘扶手電梯離開，部分議員想跟隨她時亦被保安阻止。許智峯質疑為何保安不讓議員使用扶手電梯，保安回應稱擔心他們會滾下電梯。毛孟靜亦表示曾遭女保安推，她已向保安主管投訴，她表示，剛才在走廊目睹陳淑莊被4至5名男保安圍堵，故她前往幫忙，批評男保安圍女議員做法不能接受，相當可恥。林卓廷也說，舉牌向林鄭月娥抗議時，也被保安推。

民主派會議召集人陳淑莊稱，民主派議員只想向林鄭月娥示威，無阻撓她離開，卻在會議廳外綠地氈被保安攔阻，暴粗地以不符比例的武力對待，質疑保安有意圖傷害議員。

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