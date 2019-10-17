中海物業4員工涉用虛假文書　餘下兩被告認罪候判 (14:06)

案中4名被告為中海物業現職及前僱員，依次為總物業經理林彥橋（42歲）、物業經理朴麗莉（38歲）、高級物業主任羅穎恩（33歲）、前物業主任徐志豪（35歲），其為羅穎恩丈夫。另一被告李大群（44歲）為利是清潔服務有限公司董事兼股東。

5名被告均被控一項串謀使用虛假文書副本罪。除李大群外，其餘4人均認罪，李大群則獲控方批准自簽1000元守行為1年。林彥橋另承認一項使用虛假文書副本罪。

羅穎恩及徐志豪早前已認罪，獲保釋至明天再訊；林彥橋及朴麗莉今日認罪，他們求情時表示，徐志豪案發時只差幾個月便滿足升職條件，他們沒看清文件，低估案件嚴重性，愚蠢犯案。

案情透露，徐志豪於2015年7月加入中海物業任職助理物業主任，他當時只有約23個月物業管理工作經驗，兩個月後獲晉升為物業主任，職位等同「管理監督」。根據合約「管理監督」應至少有3年監督職位的工作經驗。

其後，有人向漁護署投訴事件，署方要求中海物業呈交調查報告；林彥橋涉從羅穎恩獲取徐志豪的履歷，偽造一份聘用證明書給漁護署，以平息投訴。羅穎恩和徐志豪在警誡下承認知悉文件屬偽造，並知道文件會交予漁護署。

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