中海物業4員工涉用虛假文書　餘下兩被告認罪候判 (14:06)

漁護署西區副食品批發市場的合約承辦商中海物業，4名現職和前僱員，以及一名清潔公司董事，涉嫌串謀使用虛假工作證明，支持一名工作經驗不足的僱員晉升管理人員職位。案中經驗不足的僱員及其妻子兼同事早前已認罪，其餘2名僱員今（17日）在東區裁判法院認罪，裁判官須先索閱兩人感化及社會服務令報告，案件押後至11月7日判刑。另外，清潔公司董事獲控方批准自簽1000元守行為1年。
案中4名被告為中海物業現職及前僱員，依次為總物業經理林彥橋（42歲）、物業經理朴麗莉（38歲）、高級物業主任羅穎恩（33歲）、前物業主任徐志豪（35歲），其為羅穎恩丈夫。另一被告李大群（44歲）為利是清潔服務有限公司董事兼股東。
5名被告均被控一項串謀使用虛假文書副本罪。除李大群外，其餘4人均認罪，李大群則獲控方批准自簽1000元守行為1年。林彥橋另承認一項使用虛假文書副本罪。
羅穎恩及徐志豪早前已認罪，獲保釋至明天再訊；林彥橋及朴麗莉今日認罪，他們求情時表示，徐志豪案發時只差幾個月便滿足升職條件，他們沒看清文件，低估案件嚴重性，愚蠢犯案。
案情透露，徐志豪於2015年7月加入中海物業任職助理物業主任，他當時只有約23個月物業管理工作經驗，兩個月後獲晉升為物業主任，職位等同「管理監督」。根據合約「管理監督」應至少有3年監督職位的工作經驗。
其後，有人向漁護署投訴事件，署方要求中海物業呈交調查報告；林彥橋涉從羅穎恩獲取徐志豪的履歷，偽造一份聘用證明書給漁護署，以平息投訴。羅穎恩和徐志豪在警誡下承認知悉文件屬偽造，並知道文件會交予漁護署。
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