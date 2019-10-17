海關破今年最大宗海路走私案　檢2000萬元電子產品 (13:00)

前晚8時許，海關在大嶼山以北水域發現一艘可疑快艇，當時快艇關上燈，慢慢駛向東涌的馬灣涌碼頭，同時一輛可疑七人車高速駛向碼頭，司機及5名男子下車揭開車尾箱，利用滑梯將貨物滑到快艇，海關隨即採取拘捕行動，6人即時跳上快艇，以高速向內地方向逃走。海域調查組指揮官梁耀文指出，由於落貨地點及快艇有高度距離，使用滑梯可加快運送時間，以此案為例，2至3分鐘可完成整個落貨過程。

海域突擊及策略規劃組指揮官鮑文漢表示，快艇在馬灣涌碼頭向西逃走，其間海關高速截擊艇及淺水巡邏艇駛到沙螺灣口預備追截，快艇遇到海關船立即加速，時速達50海哩（約車輛時速90多公里），經過一輪追截，快艇越過本港海域。鮑續說，當時已入黑，機場附近範圍有很多躉船及其他障礙物，相信不法分子相當熟悉附近地形。

海關行動中檢獲市值約2000萬元的電子產品及涉事七人車，電子產品包括145萬件、總值約1450萬元的集成電腦、1萬件電腦記憶體及38萬件電子零件，另檢獲78支名牌筆，每支市值約7000元。

今年1月至今，海關共破獲12宗涉及海路走私電子產品的案件，檢獲約7500萬件電子產品。