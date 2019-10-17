區諾軒涉揚聲器襲警提堂　控方申請以代號隱警員身分 (13:25)

被告為立法會議員區諾軒（32歲），兩項控罪分別指出，他於今年7月8日凌晨約12時半，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員AAA及警司EEE。據悉，區諾軒當晚與警方對峙期間，以揚聲器向傳媒聯絡隊溝通，令該警司耳部有痛楚；他另涉以揚聲器推撞警員長盾。

控方表示，不少警員及其家人被「起底」，使其出庭作供有壓力，為保障證人私隱，申請於控罪書及公開審訊期間，以代號代替有關警員姓名；代表區諾軒的律師文浩正反對有關申請，他引述《普通法》稱，有情況令證人不願到庭作供，才是唯一使用代號的理由；他反問：「如果警方當時是正常執行職務，點解會有壓力？」又說若憂慮被「起底」就不披露身分，「全部案件都隱姓埋名」。

署理主任裁判官嚴舜儀說，若證人家屬有受傷害風險，就需顧及有關情況；她多次強調，相信市民不願自己作供時，家人會受傷害。裁判官認為，當證人有「真誠憂慮」，而要顧及公眾利益時，應考慮如何保護他們，令司法公義得到彰顯。

控方原稱今可答辯，裁判官建議押後案件，讓控方蒐集有關資料，獲控方同意。辯方亦申請將案件押後，以索取法律意見。

對於控方申請以代號代替涉案警員姓名，區諾軒望法庭作公允判決及適當平衡。區諾軒於庭外接受傳媒訪問時表示，期望法庭就是否公開警員身分，以及會否對其家人構成壓力，作出公允判決及適當平衡，他另說：「如果警員係正當執行緊職務，唔應該驚身分被公開。」

區諾軒擔心案件會成為案例，令警員身分不必被披露。他認為若不透露警員身分，傳媒難以監察警方，市民亦難以就不當行為，事後作投訴。區諾軒說，作為警員，「一定程度的資料被公開是合理的」。

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