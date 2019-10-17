蓮塘口岸女工遭升降台壓傷　警稱曾接禮頓報案　勞工處：主動跟進 (14:48)

【10月17日 11:20】警方今早回覆稱，於事發當日下午3時14分接獲相關報案，案件經初步調查後已列作工業意外，但未有資料顯示有否已轉交勞工處跟進。本報正向勞工處了解是否已接獲禮頓報告。

【10月16日 23:59】建築署表示，蓮塘口岸地盤工程承建商禮頓有致電報案，傷者及後被送往沙田威爾斯親王醫院，目前情況穩定。署方及禮頓均有派員前往醫院，為傷者及家屬提供適切協助。禮頓會按程序提交意外報告，並配合勞工處及相關部門的調查。

【21:14】網上流傳一段短片，指昨日（15日）蓮塘口岸地盤發生工業意外，一名女工疑遭升降台壓傷，手部血肉模糊，目前正留院治理。記者翻查警方資料，發現昨日並無相關工業意外報案紀錄，勞工處亦稱未曾接獲相關報告，已主動派員到工地調查。被問及有否為昨日意外報警及通知勞工處，工程承辦商禮頓拒絕評論事件。

事發於昨日下午，正在趕工的蓮塘口岸內，工人正用吊臂吊起一部升降台，其間疑索具鬆脫，升降台從高空墜下，一名女工走避不及被壓中，重創浴血。

據了解，受傷女工姓康，送院後曾動手術治療，目前仍於骨科留醫，但由於情況未穩定，明日（17日）需再動手術治療。

記者翻查新聞處資料，發現警方及消防處昨日並無接獲相關工業意外的報案紀錄，警方稱正確認是否未接獲相關報案。

勞工處今午（16日）表示，從未接獲相關工業意外報告，至傍晚表示已主動派員到工地調查，惟仍未接獲承建商有關意外的通知。

翻查資料，涉事地盤為建築署負責的「建造蓮塘/香圍園口岸－口岸建築及相關設施」的SSC505工程，預計2019/20年度峻工，工程總承建商為「禮頓建築（亞洲）有限公司」。

本報曾向建築署及禮頓查詢曾否就該工業意外向警方及勞工處報告，惟禮頓拒絕評論。建築署則暫未有回覆。

工業傷亡權益會強烈譴責禮頓不負責任，延誤工人救治，種種證據顯示禮頓未有向當局報告是次嚴重工業意外，違反「需24小時內向勞工處報告」的法律規定，令勞工處未能即時介入調查，以防意外再發生，要求禮頓向公眾交代事件。