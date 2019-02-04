【施政報告】特首答問大會結束　1.5小時會議兩度暫停　林鄭僅答3建制議員提問 (12:13)

【11:34】民建聯梁志祥稱，暴動根源在立法會，民主派議員在7月1日破壞有目共睹，在街頭上阻警察執法。公民黨楊岳橋提出規程問題，要求梁志祥清楚交代意指誰人，不要指桑罵槐。鄭松泰指梁志祥言論涉妨礙司法公正。梁君彥宣布會議第二度暫停。

【11:07】特首答問會繼續進行。林鄭回應民建聯陳克勤提問，如何令社會回復平靜，她稱已進行多方面的對話平台，她會虛心聆聽。至於警員及家人的生命受威脅，林鄭表示已申請禁制令保護紀律部隊宿舍。而網上欺凌問題，她表示私穩專員已有行動，政府願意檢視法律，令政府有更多能力處理遭起底的問題。

其間林卓廷因叫口號，斥林鄭「 你仲有顏面在立法會，你話天堂留咗個位比你，點解你唔去你個位，你一路出賣港人、出賣市民，林鄭你返英國啦」，林被趕出會議廳。稍後范國威跑出主席台前高呼「五大訴求，缺一不可」，被逐出會議廳。

民建聯劉國勳稱表示，很多市民認為香港已進入無政府狀態，問林鄭月娥有何舉措平靜局面。他又提到很多市民想購回自己的公屋，但施政報告中的租置計劃，只是舊酒新瓶。

林鄭回應造成亂局成因有很多，強調平息亂局依從法治和守護核心價值，呼籲全港市民與暴力切割。至於租置計劃，她對重置租置並無異議，明白市民隨入息增加、經濟情況改善想購回自己的公屋單位，又指自己於上任兩年多一直滿足市民置業需求。

【11:05】民主派議員今早在會議廳外手持白花，悼念15歲女生陳彥霖，向進入會議廳的林鄭月娥高呼「五大訴求 缺一不可 追究警暴 尋找真相」。議會陣線朱凱廸問林太「你幾時死」。

會議開始，民主黨鄺俊宇即提出規程問題，要求為反修例事件中死亡的人致悼詞，但不獲梁君彥批准。在議會陣線毛孟靜、民主黨許智峯等四位議員因向林鄭抗議被趕後，特首林鄭月娥稱，昨日發表施政報告，雖客觀情況不容她在立法會完成宣讀，但文本已在昨日交立法會，亦透過視像向市民公布內容。

民主黨胡志偉批評，林鄭月娥無資格做港人特首，要求她下台，又斥她滿手血腥，指多人因為她的錯誤政策「受傷、被捕、死亡」，著她「早走早著」。公民黨郭家麒要求林太為這幾個月受傷死亡的人道歉。

稍後胡志偉、公民黨譚文豪、郭家麒、陳淑莊、尹兆堅、梁耀忠、邵家臻等因高聲抗議被梁君彥逐出會議廳。

【10:50】特首林鄭月娥今早（17日）10時半到立法會出席答問大會，民主派議員由場外抗議至場內。會議開始約20分鐘，已有10名民主派議員因在會內叫囂或行為不檢，被立法會主席梁君彥逐出會議廳，會議在10時49分暫停。