曾稱願道歉　張建宗今稱勿再糾纏他就「7．21」說法 (10:51)

《明報》委託中大傳播與民意調查中心，就反修例議題進行民調，結果顯示，51.5%受訪者給予警方0分，即「完全不信任」。張建宗認為，反修例事件是政治問題，但警隊今次首當其衝，警察是執法者，維護法治是其職責所在，在人手不多下盡忠職守，相當辛勞。

稱《施政報告》急民之所急

今年《施政報告》出爐，張建宗形容，在不穩定環境下，政府有決心和勇氣處理長期積累的深層次矛盾，希望藉今次機會，以新思維檢視本港房屋土地及貧富差距問題，急民之所急，為香港找出路。

對於民陣召集人岑子杰遇襲，張建宗指出，昨晚發生的是違法行為，絕不能容忍暴力，政府高度關注事件，相信警方一定會嚴正跟進和追究責任，保障市民安全。

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