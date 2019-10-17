曾稱願道歉　張建宗今稱勿再糾纏他就「7．21」說法 (10:51)

7月21日元朗站發生白衣人無差別打人後，政務司長張建宗曾承認警方處理事件與市民期望有落差，政府願道歉，引起警察隊員佐級協會的不滿和批評。張建宗今早（17日）出席港台節目，說事後與警務處長盧偉聰及多個警方協會見面和溝通，「現在我們向前望，大家不要再糾纏『7．21』我當時的說法」，最重要是依法辦事，維護香港良好的法治，盡早回復平靜。
《明報》委託中大傳播與民意調查中心，就反修例議題進行民調，結果顯示，51.5%受訪者給予警方0分，即「完全不信任」。張建宗認為，反修例事件是政治問題，但警隊今次首當其衝，警察是執法者，維護法治是其職責所在，在人手不多下盡忠職守，相當辛勞。
稱《施政報告》急民之所急
今年《施政報告》出爐，張建宗形容，在不穩定環境下，政府有決心和勇氣處理長期積累的深層次矛盾，希望藉今次機會，以新思維檢視本港房屋土地及貧富差距問題，急民之所急，為香港找出路。
對於民陣召集人岑子杰遇襲，張建宗指出，昨晚發生的是違法行為，絕不能容忍暴力，政府高度關注事件，相信警方一定會嚴正跟進和追究責任，保障市民安全。
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