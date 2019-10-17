回應道歉引員佐級協會不滿　張建宗盼市民勿再糾纏7．21事件 (10:51)

《明報》委託中大傳播與民意調查中心，就反修例議題進行民調，結果顯示，51.5%受訪者給予警方0分，即「完全不信任」。張建宗認為，反修例事件是政治問題，但警隊今次首當其衝，警察是執法者，維護法治是其職責所在，在人手不多下盡忠職守，相當辛勞。

對於有市民認為個別警員行為過分，張建宗說，現時已有既定的投訴機制，監警會已展開工作，重組6月9日起、包括7．21和8．31在內的事件，並承諾會分階段向特首提交報告，希望大家互相體諒。

稱《施政報告》以新思維檢視房屋問題

《2019年施政報告》昨日（16日）出爐，張建宗表示，香港經歷4個多月的不穩定，正處於十字路口，政府要停上暴力之餘，亦不能夠迴避基層市民生活困難的問題。他形容，政府編制新一份《施政報告》時不遺餘力，在不穩定環境下，有決心和勇氣處理長期積累的深層次矛盾，希望藉今次機會，以新思維檢視本港房屋土地及貧富差距問題，急民之所急，為香港找出路。

民陣召集人岑子杰昨遭多名兇徒襲擊，張建宗指出，昨日發生的是違法行為，絕對不能接受，不同程度的暴力絕不能容忍，亦表示政府高度關注事件，相信警方一定會嚴正跟進和追究責任，保障市民安全。

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