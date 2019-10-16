民陣召集人岑子杰遭多人鐵槌襲擊　留醫廣華 (22:44)

【21:35】民陣晚上約9時半再發聲明表示，岑子杰頭部及手腳關節受傷，需留院治理。聲明指出，岑子杰被4至5名兇徒以鐵槌襲擊期間，附近有車房職員嘗試制止，但被兇徒用刀恐嚇；兇徒行兇後登上一部七人車逃去。

民陣又稱，岑子杰在救護車上重申「五大訴求，缺一不可」；周日（20日）的九龍大遊行必定繼續舉行，呼籲更多人走出來，向兇徒和政權表明港人不會就此退縮。

【21:31】岑子杰由廣華醫院急症室送往接受電腦掃描。

【21:22】晚上約9時15分，有便衣探員抵達廣華醫院急症室。案發現場於晚上約9時18分解封。

【20:14】民陣表示，民陣召集人岑子杰今晚前往民陣大會期間，在旺角鴉蘭里被4至5名兇徒以鐵槌襲擊，頭部流血，送往廣華醫院治療，送院時清醒。網上圖片顯示，岑子杰遇襲後躺在地上，地上佈滿血迹。

民陣表示，強烈譴責兇徒行為，事件難免令人聯想到是散佈政治恐慌，製造寒蟬效應。

岑子杰8月底在佐敦德興街的餐廳內被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面男子襲擊，當時獲身邊友人保護，岑子杰的朋友受傷送院治理。警方其後拘捕3人。岑子杰早前代表社民連，報名出戰區議會選舉的沙田瀝源選區，挑戰現任公民力量區議員黃宇翰。

警方表示，晚上7時40分一名男子報案，表示在鴉蘭里4號對開有6至7名男子打鬥，一名傷者頭和手流血。